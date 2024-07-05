2024-07-05 16:06:06 - المصدر: قناة الثامنة

عين ملك بريطانيا تشارلز الثالث رسميا زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيسا للوزراء الجمعة خلال اجتماع في قصر باكينغهام. ونشر القصر صورة تظهر الملك مصافحا ستارمر الذي حقق حزبه فوزا ساحقا في الانتخابات، بعد ان قبل الملك استقالة ريشي سوناك. وجاء في بيان للقصر أن "الملك استقبل معالي السير كير ستارمر النائب في البرلمان وطلب منه تشكيل حكومة جديدة". وأضاف البيان أن "سير كير قبل العرض وانحنى أمام جلالته لدى تعيينه رئيسا للوزراء واللورد الأول للخزانة". كير ستارمر بعد تعيينه رئيسا للوزراء: التغيير يبدأ على الفور ووعد كير ستارمر بأن تعمل حكومته العمالية منذ اليوم الأول على التجديد وإعادة بناء