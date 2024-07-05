‏مصرع وإصابة 5 أشخاص جنوب شرقي بغداد

2024-07-05 16:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة خمسة أشخاص بحادث سير جنوب شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سائق مركبة حمل كبيرة (لوري) كان يقود مركبته عكس السير بالقرب من معمل للطابوق في قضاء النهروان جنوب شرقي بغداد، وصدم دراجة نارية نوع (ستوتة) وسيارة أجرة (تكسي)، ما أدى إلى مصرع أربعة أشخاص وإصابة خامس".

وأشار إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث واعتقلت سائق مركبة الحمل، ونقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي والمصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".