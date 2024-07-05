2024-07-05 16:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن القصر الملكي، الجمعة، تعيين كير ستارمر رسميا رئيسا لوزراء بريطانيا، بعد حصوله على مباركة الملك تشارلز الثالث لتشكيل الحكومة في مراسم يطلق عليها “تقبيل اليدين”. وكانت صورة المراسم بمثابة الإعلان الرسمي عن لقب ستارمر الجديد. ويتوجه ستارمر من قصر باكنغهام ليقيم في مقر رئاسة الوزراء “10 داوننغ ستريت”، حيث يلقي كلمة. ويحل ستارمر محل […]

ظهرت المقالة ستارمر رئيسا لوزراء بريطانيا رسميا بعد مراسم “تقبيل اليدين” أولاً على ايشان.