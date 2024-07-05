2024-07-05 16:18:07 - المصدر: منصة إيشان

تشهد مناطق وسط العاصمة بغداد، الجمعة، زحاما أثار انزعاج المواطنين، إثر القطوعات ضمن مقتربات ساحة التحرير وساحة الخلاني. ويحضر أنصار تيار الحكمة الوطني، لتجمع سنوي في ساحة الخلاني، بمناسبة الأول من محرم. وأثارت هذه القطوعات انزعاج مواطنين، إثر قطع الطرق المؤدية الى ساحتي التحرير والخلاني قبيل انطلاق التجمع.

ظهرت المقالة تجمع لتيار الحكمة يتسبب بقطع الطرق المؤدية إلى ساحتي التحرير والخلاني أولاً على ايشان.