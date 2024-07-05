‎فيرتونخن يضع حدا لمسيرته مع بلجيكا

2024-07-05 16:54:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن المدافع البلجيكي، يان فيرتونخن، اليوم الجمعة، اعتزاله اللعب الدولي.وكتب فيرتونخن، الذي سجل هدفا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، في ثمن نهائي اليورو أمام فرنسا (0-1)، عبر حسابه على إنستجرام: "من البداية إلى النهاية، شكرا على كل الذكريات، لقد عشت حلما".وكان مدافع أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام الإنكليزي السابق عجل الاثنين الماضي بإقصاء بلجيكا من خلال تحويله تسديدة راندال كولو مواني إلى مرمى منتخب بلاده قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.