2024-07-05 17:12:07 - المصدر: منصة إيشان

يتولى كير ستارمر رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة، بعدما قاد حزب العمال إلى فوز ساحق في الانتخابات العامة البريطانية 2024. صعد ستارمر إلى موقع زعامة العمال قبل أربع سنوت خلفاً لجيريمي كوربن، وعمل على التحول بدفة الحزب من خط كوربن الذي مثل أقصى اليسار لجعله أكثر وسطية من جديد، من أجل أن يصبح أكثر قابلية […]

ظهرت المقالة بعد قيادته حزب العمال لفوز ساحق بالانتخابات البريطانية.. من هو كير ستارمر؟ أولاً على ايشان.