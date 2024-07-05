التعليم: خطة لافتتاح كليات واستحداث تخصصات

2024-07-05 17:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع – وسام الملاأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عن خطة لافتتاح كليات واستحداث بعض التخصصات خلال الفترة المقبلة.وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تسير وفق رؤية وخطوات محسوبة، تستند إلى ستراتيجية وطنية للتربية والتعليم في العراق والبرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري".وأشار إلى، أن "هنالك خطة لافتتاح كليات واستحداث بعض التخصصات خلال الفترة المقبلة، التي تناسب مستجدات المعرفة الأكاديمية في العالم".وأضاف، أن "العراق أصبح جزءاً من بيئة التعليم العالمي، لاسيما بعد اعتماد عملية بولونيا وإطلاق برنامج (أدرس في العراق) وبعد حصول الجامعات العراقية في تخصصات الطب البشري على الاعتمادية الدولية".وبين أن "كل هذه المعطيات تقتضي تحديث البنى التحتية وتحديث مجريات العملية التعليمية على وفق المستجدات المعرفية".