الموارد: سد الموصل آمن وأعمال التحشية مستمرة دون توقف

2024-07-05 17:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، أن وضع سد الموصل آمن ومستقر ويعمل بشكل طبيعي، فيما أشارت إلى استمرار أعمال التحشية لأسس السد دون توقف.وقال مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات علي راضي ثامر في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استنادا لتوجيهات وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، تم إجراء جولة ميدانية في إدارة مشروع سد الموصل بمحافظة نينوى التقينا خلالها الملاكات العاملة في أعمال التحشية بحضور عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى لطيف مصطفى الورشان وعدد من القيادات الأمنية هناك؛ للاستماع إلى معوقات ومشاكل العمل ووضع الحلول المناسبة لها".وأضاف، إنه "جرى خلالها مناقشة الأوضاع في مشروع سد الموصل والوقوف ميدانياً على حقيقة الشائعات التي تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول توقف أعمال التحشية في السد وتشخيص مواضع الخلل التي أدت إلى ترويج مثل هكذا أخبار"، مؤكدا، إن "استحقاقات الملاكات العاملة في السد محفوظة تماماً وموضع اهتمام من قبل أعلى المستويات في الدولة العراقية ولم يتم ادخار أي جهد لغرض تحسين الواقع المعيشي وزيادة الاستحقاقات المالية للملاكات العاملة في المشروع وإن الإشاعات التي تناقلتها بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي فيها مغالطات كبيرة تهدف من بعض مثيري هذه الإشاعات إلى خلق بلبلة بين الملاكات العاملة في سد الموصل بعد النجاح الكبير لكوادرنا الوطنية في جعل سد الموصل في أقصى حالات الأمان ويخزن حاليا أعلى مستوى للمياه لم يتحقق منذ سنين طويلة".وبين، أن "أي تحريض أو ترويج للشائعات أو التصرفات غير القانونية في مثل هكذا مشروع إستراتيجي يعتبر تهديداً للأمن القومي للبلد؛ كون السد يخدم العراق، وأن وضع السد آمن ومستقر ويعمل بشكل طبيعي"، مؤكدا، "عدم توقف أعمال التحشية في السد على الرغم من اعتصام بعض الموظفين والعاملين لساعات محدودة والذي انتهى وعادوا إلى مزاولة أعمالهم بشكل طبيعي".