القبض على 9 أجانب دخلوا البلاد دون سمة دخول

2024-07-05 18:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على 9 متهمين أجانب، دخلوا البلاد دون سمة دخول رسمية.وذكرت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "لواء الحدود الرابعة عشرة ضمن قيادة حدود المنطقة الرابعة، وبناءً على معلومات استخبارية، نفذ واجب في قاطع مسؤولية الفوج الثاني، بالاشتراك مع مركز كمرك الزبير ومركز كمرك خضر الماي، للتفتيش على المطلوبين قضائيا والتدقيق الأمني لسكان المنطقة والعجلات".وأضاف البيان، أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على (9) متهمين أجانب، دخلوا البلاد دون سمة دخول رسمية، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة".