صور ومعلومات من داخل سد الموصل.. أعمال التحشية مستمرة والعاملون "كخلية النحل"

2024-07-05 18:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

جددت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، (5 تموز 2024)، تأكيدها أستمرار أعمال التحشية لأسس سد الموصل "دون توقف".

وقالت الوزارة، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "واستنادا لتوجيهات وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، اجرى مدير عام الهيأة العامة للسدود والخزانات، علي راضي ثامر، جولة ميدانية الى ادارة مشروع سد الموصل في محافظة نينوى التقى خلالها الملاكات العاملة في اعمال التحشية بحضور عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى لطيف مصطفى الورشان وعدد من القيادات الامنية هناك للاستماع الى معوقات ومشاكل العمل ووضع الحلول المناسبة لها".

وأضاف، انه "جرى خلال الزيارة مناقشة الاوضاع في مشروع سد الموصل والوقوف ميدانياً على حقيقة الشائعات التي تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول توقف اعمال التحشية في السد وتشخيص مواضع الخلل التي ادت الى ترويج مثل هكذا اخبار".

وأكد مدير عام السدود، ان "استحقاقات الملاكات العاملة في السد محفوظة تماماً وموضع اهتمام من قبل اعلى المستويات في الدولة العراقية ولم يتم ادخار أي جهد لغرض تحسين الواقع المعيشي وزيادة الاستحقاقات المالية للملاكات العاملة في المشروع وان الإشاعات التي تناقلتها بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي فيها مغالطات كبيرة تهدف من بعض مثيري هذه الإشاعات خلق بلبلة بين الملاكات العاملة في سد الموصل بعد النجاح الكبير لكوادرنا الوطنية في جعل سد الموصل في أقصى حالات الامان ويخزن حاليا اعلى مستوى للخزن لم يتحقق منذ سنين طويلة".

ولفت الى، ان "أي تحريض او ترويج للشائعات او التصرفات غير القانونية في مثل هكذا مشروع استراتيجي يعتبر تهديداً للأمن القومي للبلد كون السد يخدم العراق".

وشدد على، ان "وضع السد آمن ومستقر ويعمل بشكل طبيعي" مؤكداً "عدم توقف أعمال التحشية في السد على الرغم من اعتصام بعض الموظفين والعاملين لساعات محدودة الذي انتهى وعادوا الى مزاولة أعمالهم بشكل طبيعي".

وكانت إدارة سد الموصل، نفت أمس الخميس، توقف الأعمال فيه بما فيها أعمال التحشية.

وقال مدير المشروع حاتم طيب فتحي للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، ان "أعمال التحشية تجري بشكل مستمر ومنسق وبثلاث وجبات عمل مع أعمال الصيانة وكذلك مراقبة السد على مدار 24 ساعة وبأحدث المنظومات" مضيفاً "نطمئن المواطنين أن السد بوضع جيد وخزينه جيد ووضعه العام جيد جداً ولا مشاكل تذكر".

وسد الموصل، هو سد يبعد حوالي 50 كم شمال مدينة الموصل في محافظة نينوى شمال العراق على مجرى نهر دجلة، وافتتح عام 1986، يبلغ طوله 3.2 كيلومتر وارتفاعه 131 مترا، يعتبر السد أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في الشرق الأوسط.

ويعمل السد على توليد الطاقة الكهرومائية وتوفير المياه للري في اتجاه مجرى النهرـ يحتفظ الهيكل بحوالي 11.1 كيلومتر مكعب من المياه ويوفر الكهرباء للمحافظة.

ولأن السد شُيّد على أساس من الجص قابل للذوبان، فقد أوصى المهندسون بالحشو الشامل داخل الأساس قبل أن يتم بناء البنية الفوقية، ويتم ذلك بالفعل منذ تشييده ولغاية اليوم.





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