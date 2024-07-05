كشف تفاصيل مشاجرة وإصابة ضابط رفيع بسلاح أبيض في بغداد

2024-07-05 18:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الجمعة، متهمين اثنين بمشاجرة ضمن منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "مشاجرة بين مواطنين بينهم عميد في الشرطة الاتحادية، في منطقة زيونة، وقعت في ساعة متأخرة من ليل الخميس".

وأوضح المصدر، أن "سبب المشاجرة هو تلفظ غير لائق بالكلام على العميد، وبعده قام الطرف الثاني بضرب العميد بآلة جارحه (سكين) في منطقة الظهر وبعدها تم نقل العميد إلى مستشفى ابن النفيس، لتلقي العلاج من قبل ذويه".

وأضاف أن "فريق عمل من الاستخبارات تم تشكيله من مركز شرطة المثنى، وتم القبض على متهمين اثنين بالمشاجرة، من قبل قوة من شرطة الرصافة".