2024-07-05 18:18:07 - المصدر: منصة إيشان

نشر الوزير والمكلف السابق برئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي، مقالاً بشأن أنبوب العقبة، فيما أشار إلى أنه سيحقق فائدة للعراق لكن بعد 300 سنة. وقال علاوي في مقاله الذي اطلعت عليه منصة “إيشان”، إن ” هذا الأنبوب سيكون قريباً من الكيان الصهيوني وبالتالي، فإنه سيكون مستهدفاً في أي وقت”. أدناه نص المقال: حدث لغط […]

ظهرت المقالة مكلف سابق برئاسة الوزراء: أنبوب العقبة سيحقق فائدة للعراق بعد 300 سنة أولاً على ايشان.