وزير الثقافة يكشف تفاصيل مشروع تطوير سدة الهندية في بابل

2024-07-05 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيكشف وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، اليوم الجمعة، تفاصيل مشروع تطوير سدة الهندية السياحي في محافظة بابل، فيما أشار إلى اجتماعات مستمرة مع وزارة الموارد المائية والمحافظة لإعادة بناء المنطقة والقصر الرئاسي.وقال البدراني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منطقة سدة الهندية تعتبر من المناطق الجميلة والعصرية ويمكن أن تستثمر سياحياً ويتم فيها إنشاء مدينة عصرية سياحية، وأكثر من فندق ما بين السدة القديمة والجديدة".وأضاف، أن "هناك تعاوناً مع وزير الموارد خلال الجولة التي أجريت مع محافظ بابل في المنطقة مؤخرا"، مبيناً أن "هناك اجتماعات ما بين وزارتي الثقافة والموارد والمحافظة والتي ستسهم بمخرجات جيدة لإعادة بناء المنطقة والقصر الرئاسي الموجود في سدة الهندية ضمن مشروع لتطويرها".وتابع، إنه "ستكون هناك نتائج جيدة نلمسها على أرض الواقع بعد تزويد منطقة سدة الهندية بالمياه والخدمات الأخرى التي ستسهم في إعادة المنطقة وإحيائها من جديد".