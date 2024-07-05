إخماد حريق اندلع بمعرض للأثاث وعدد من المحال التجارية وسط النجف الأشرف

2024-07-05 18:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إحكام سيطرتها على حريق اندلع بمعرض للأثاث وعدد من المحال التجارية وسط النجف الأشرف.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" فرق الدفاع المدني أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل معرض للأثاث المنزلي وكوفي شوب ملاصق وعددا من المحال التجارية المشيد الطوابق العليا منها بألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة عن مديرية الدفاع المدني في منطقة حي الفرات وسط محافظة النجف الأشرف".وأضاف البيان، أن" فرق الدفاع المدني استنفرت ودفعت بثقل أسطولها من عجلات إطفاء تخصصية وأخرى ساندة لتكافح النيران من عدة محاور مع زج عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتكافح النيران من الأعلى الى الأسفل بإسناد من حوضيات العتبة العلوية وبلدية النجف الاشرف".وأشار الى، أن"فرق الدفاع المدني نجحت بتطويق النيران وتنفيذ الاقتحام المباشر والدخول وسط المعرض المحترق لتحكم سيطرتها الكاملة وتخمد الحريق مع تنفيذ عمليات التبريد المطول وإنهاء الحادث دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار".وواصل البيان، أنه"على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة أصحاب المعرض المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق إجراءات السلامة المهنية الصادرة من مديرية الدفاع المدني رغم التحذيرات السابقة للمديرية".