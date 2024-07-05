الحكيم: اخذنا عهدا على منع أي ثغرة تهدد الاستقرار.. ولن تتمكن أي قوة من ذلك

2024-07-05 19:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، أن القوى الوطنية اخذت عهداً على منع أي ثغرة تهدد الاستقرار والامن في البلاد، مشيراً الى أن أي قوة او جهة لن تتمكن من تهديد العراق.

وقال السيد الحكيم في كلمته خلال التجمع الحسيني السنوي في ساحة الخلاني وحضرته "بغداد اليوم"، إنه "لم يعد ممكناً لأية قـوة أو جھة أن تھدد أمـن بلادنا ووحدة شعبنا ولن نسمح بعودة العراق إلى مربع الخلاف والتناحـر السیاسي من جدید".

وأضاف "لقد أخذنـا عھـداً عـلى أنـفسنا مـع القوى الوطنیة المخلصة بالمضي قدماً نحو الاسـتقرار السیاسي المسـتدام فـي الـعراق وعدم السماح لأي ثـغرة تھـدد ھـذا الاستقرار الذي بات دعامة أساسیة لأي تطور و إعمار في البلد".

ودعا الحكيم "جمیع القوى السیاسیة والقطاعـات المجتمعیة إلى مساندة الحكومة في إعلان حالـة الاستنفار الاستراتيجي لمعالجة أزمة الكهرباء بـشكل جذري ونھائي".