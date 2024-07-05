هل تتطور لعاصفة؟.. توضيح بشأن الحالة الغبارية في العراق

2024-07-05 19:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

استبعد راصد جوي، اليوم الجمعة، (5 تموز 2024)، تطور الحالة الغبارية في البلاد الآن الى "عاصفة ترابية".

وقال الراصد واثق السلامي على منصة الفيسبوك، تابعته "بغداد اليوم"، ان "مناطق الغبار الآن باللون الزهري كما يرصدها القمر الصناعي تتركز في مناطق جنوب نينوى وغرب صلاح الدين والانبار".

وبين، ان "الغبار خفيف الى متوسط يتلاشى تدريجيا خلال الليل مع سكون الرياح، ولن يتطور الى عاصفة ترابية".