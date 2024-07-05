رئيس الجمهورية يهنئ كير ستارمر بمناسبة تسنمه منصب رئيس وزراء بريطانيا

2024-07-05 19:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعهنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، كير ستارمر، بمناسبة تسنمه منصب رئيس وزراء بريطانيا.وقال رئيس الجمهورية في تدوينه له على مواقع(اكس)، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية،(واع): "نتقدم بالتهنئة والتبريكات لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بمناسبة تسنمه منصب رئيس وزراء بريطانيا الجديد"، متمنياً له "النجاح والتوفيق في مهام عمله، والى حزب العمال بفوزه في الانتخابات العامة البريطانية".وأضاف، أنه "بهذه المناسبة نؤكد تطلّع العراق الى تعزيز أواصر العلاقات القائمة مع بريطانيا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، ودعم أمن واستقرار المنطقة".