2024-07-05 19:48:07 - المصدر: منصة إيشان

نظّم رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الجمعة، تجمّعاً في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد، سمّاه بـ “التجمع الحسيني الأكبر”، ومن هناك، “وعد” الشباب بالعمل على تحقيق أحلامهم وعدم التهاون معها، فيما حذّر مَن يريد استهداف العراق، بأنه سيواجه “رجالاً لا يهابون الموت”. وقال الحكيم في التجمع، إن “كـل مـن يسعى أو يفكر فـي […]

ظهرت المقالة الحكيم مخاطباً الشباب من ساحة الخلاني: سنحقق أحلامكم أولاً على ايشان.