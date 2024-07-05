اعتقال تاجري مخدرات بحوزتهما 1 كغم من "كريستال" في ميسان

2024-07-05 20:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، اعتقال تاجري مخدرات بحوزتهما 1 كيلو غرام من مادة "الكريستال" المخدرة، بعملية نوعية في محافظة ميسان.

وقال الناطق باسم الداخلية، وخلية الإعلام الأمني، العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عملية نوعية استندت لمعلومة استخبارية دقيقة، مكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات المهمين وبحوزتهما كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة".

وأوضح ميري، أن "عملية القبض على تاجري المخدرات تمت في محافظة ميسان، بإشراف مدير مخدرات المحافظة، وبمشاركة عدد من ضباط ومنتسبي المديرية"، مؤكداً عرض المتهمين أمام أنظار قاضي التحقيق، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات".