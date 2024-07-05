مستشار رئيس الوزراء: برامج حكومية لدعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

2024-07-05 20:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس فريق ريادة مستشار رئيس الوزراء حسين فلامرز، اليوم الجمعة، مضي الحكومة ببرامجها لدعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، فيما كشفت عن مشروع يتضمن نشر منظومات ذكية لإدارة المياه والتخلص من التلوث والحد من اللسان الملحي.وقال فلامرز لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البرنامج الحكومي حرص على التحول الرقمي وأحد التوجهات الداعمة لهذا الأمر هو الذكاء الاصطناعي والحكومة طبقت خطوات عملية".وأضاف، أن "من بين هذه الخطوات تنفيذ إجراءات نوعية وكذلك توعوية وأخرى تنفيذية، النوعية مثلاً تمت بتسمية نوادي الروبوت والذكاء الاصطناعي في بغداد من خلال ثلاثة مراكز ضمن منتديات الشباب والرياضة وتعمل هذه النوادي الثلاثة على تدريب 200 شاب وشابة سنوياً".وتابع أن "هذه المراكز ستكون مفتوحة لاستقطاب الشباب ممن لديهم قدرات في الذكاء الاصطناعي لدعمهم، يضاف إليها عمل الفريق الوطني الذي شكله رئيس الوزراء بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني لاستخدام الذكاء الاصطناعي كآلية وكمعلومة وكبرنامج للتثقيف مجتمعي على صعيد المؤسسات الحكومية".وأكد فلامرز "كذلك هنالك مشروع مهم جداً لإدارة الموارد المائية والتخلص من التلوث عبر نصب منظومات ذكية على جانبي نهري دجلة والفرات لتنظيف المياه وكذلك الحد من اللسان الملحي".