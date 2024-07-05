2024-07-05 21:00:09 - المصدر: منصة إيشان

انتهت زيارة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني إلى بغداد التي تشهد طقساً حاراً، وملفات ساخنة، وعاد إلى مقرّه في أربيل، حيث الإقليم الذي سيشهد انتخابات برلمانية.. لكن عينه بقت على الحنانة، حيث مقر زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر. تجوّل بارزاني، داخل القصور الرئاسية في بغداد، وجلس إلى جانب الإطار التنسيقي على طاولة واحدة، […]

ظهرت المقالة بارزاني يترك “حرّ بغداد” عائداً إلى أربيل وعينه على الحنانة أولاً على ايشان.