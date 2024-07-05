العراق يتخطى عتبة "واحد تيرا" في ترانزيت الاتصالات الدولية

2024-07-05 21:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسري، يوم الجمعة، نجاح العراق في رفع معدل إمرار الاتصالات الدولية (الترانزيت) المارة عبره، لتتخطى عتبة الواحد تيرا خلال شهرين فقط ولأول مرة.

وأكدت الياسري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوصول إلى هذا المعدل وبتشغيل ناجح ومستمر في وقت قياسي هو رسالة لكل دول العالم الراغبة في إمرار اتصالاتها عبر العراق".

وأشارت إلى أن "العراق يمتلك مساراً آمنا وجاذباً وموثوقاً ويوفر مستوى خدمة مستقر لاتصالات الترانزيت من خلال شبكات الألياف الضوئية المملوكة للوزارة وعلى رأسها شبكة (طريق الحضارات).

يذكر أن وزارة الاتصالات، نجحت في تفعيل الموقع الجغرافي للعراق عن طريق اقناع الزبائن العالميين للوصول الى أوروبا عبر البلاد من خلال منافذه البحرية والبرية مروراً بتركيا، وهي المشاريع التي ستسهم بشكل فاعل في تعزيز مكانة العراق في المنطقة وتعظيم ايرادات الدولة.