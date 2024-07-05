حريق واسع يأتي على معمل عشوائي في النجف (فيديو)

2024-07-05 21:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اندلع حريق كبير في محافظة النجف، يوم الجمعة، في معمل بلاستيك بالقرب من مطار المحافظة الدولي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن معمل بلاستيك تعرض لحريق في منطقة عشوائية قرب محطة وقود خلف منطقة 17 تموز قرب مطار محافظة النجف بجانب مكب نفايات، مبيناً أن الحريق كبير جداً.

ولفت إلى أن كافة جهد الدفاع المدني تدخل لإخماد الحريق بإشراف مدير الدفاع المدني والنائب الأول لمحافظ النجف.

وبين أن النائب الأول وجه بتحرك بلديتي الكوفة والنجف بإرسال عجلات و"شفلات" وحوضيات مائية من الدوائر الخدمية، وتمت السيطرة على 90٪ من الحريق وتجري عمليات التبريد.