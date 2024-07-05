شرطة كربلاء المقدسة: خطة أمنية محكمة لتأمين طرق الزائرين بشهر محرم

2024-07-05 21:24:03 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع - عباس الرحيميأكدت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، إعداد خطة أمنية محكمة لتأمين جميع الطرق التي يسلكها الزائرون خلال شهر محرم الحرام.وقال المسؤول الإعلامي لقيادة شرطة المحافظة العقيد إحسان الأسدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة الأمنية لهذا العام تركزت على عدة محاور، وستكون بإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية المشرف العام على الخطة الأمنية الخاصة بزيارة العاشر من المحرم".وأضاف الأسدي، إن "هناك استعدادات أمنية محكمة تكثف الانتشار على جميع الطرق التي يسلكها الزائرون، من قبل قيادة عمليات كربلاء وقيادة شرطة كربلاء والأجهزة الأمنية الأخرى الاستخبارية وهيئة الحشد الشعبي، وجميع القطعات المشاركة في تأمين زيارة العاشر من المحرم وبقية أيام الشهر".وأوضح الاسدي، أن "الخطة تستمر وفق محاور متعددة، تبدأ بالعمليات الاستباقية في المناطق الصحراوية والزراعية والمسطحات المائية، كذلك هناك خطة استخبارية وخطة مرورية لإدامة انسيابية الحركة، وفك الاختناقات المرورية في الطرق التي يسلكها الزائرون، باتجاه المدينة المقدسة، إلى جانب تكثيف الجهد الاستخباري والجهد الفني المتمثل بكاميرات المراقبة المنتشرة في عموم المحافظة، وتفعيل دور الكاميرات الذكية الموجودة في السيطرات الخارجية التي تم تغذيتها بقاعدة بيانات خاصة من قبل وزارة الداخلية".وأكد الأسدي، إن "هذه الجهود سيرافقها جهد توعوي وتثقيفي، تنفذه ملاكات دائرة العلاقات والإعلام وقيادة شرطة كربلاء، يتمثل بحملات توعية وتثقيف لأصحاب المواكب الحسينية، بدءاً بالاهتمام بتوفير مستلزمات الصيانة في المواكب، وإيصال المعلومة الأمنية إلى الأجهزة الأمنية المختصة".وأشار الأسدي إلى "وجود تنسيق عالي المستوى بين جميع الصنوف الأمنية الموجودة في محافظة كربلاء والحكومة الاتحادية والحكومة المحلية، وكذلك العتبات المقدسة".وتابع، إن "الجميع يعمل بروح الفريق الواحد، وتكاتف الجهود؛ من أجل تذليل العقبات في جميع المؤسسات الأمنية والخدمية في المحافظة، وهو أساس النجاح في الزيارات المليونية، لتقديم أفضل الخدمات للزائرين".