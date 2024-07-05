القبض على تاجرين اثنين للمخدرات في ميسان

2024-07-05 21:24:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات وبحوزتهما كيلوغرام من مادة الكريستال في ميسان.وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعملية نوعية ووفقا لدقة المعلومة الاستخبارية، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، من إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات المهمين، وبحوزتهما كيلوغرام من مادة الكرستال المخدرة في محافظة ميسان".وأضاف ميري، إن "العملية جاءت بإشراف مدير مخدرات ميسان وبمشاركة عدد من ضباط ومنتسبي المديرية، وقد تم عرض المتهمين أمام قاضي التحقيق، وقرر توقيفهم وفق أحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات".