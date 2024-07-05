وزير الكهرباء يوعز بتشغيل شبكة أرضية حديثة معطلة منذ سنوات في الكاظمية المقدسة
2024-07-05 21:30:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أوعز وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، بتشغيل شبكة أرضية حديثة معطلة منذ سنوات في مدينة الكاظمية المقدسة.
وقال بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن جولاته الميدانية المستمرة للوقوف على واقع التجهيز في العاصمة بغداد, زار وزير الكهرباء زياد علي فاضل, مدينة الكاظمية وتفقد سير الأعمال في قطاع الصيانة بالمدينة".
وأضاف البيان، أن "فاضل وقف على إحدى الإشكاليات التي تسببت بتعطيل تشغيل شبكة أرضية حديثة منذ (12) عاماً وتكفي لتجهيز 5 محلات سكنية (407 - 409 - 411 - 413 - 415) بالطاقة الكهربائية المستقرة، ووجه بتشغيل الشبكة بأسرع وقت لتأمين تجهيز مستقر ومستدام للمواطنين خلال الصيف الحالي".
وجدد الوزير- وفقا للبيان- تأكيده على "الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وإنجاز الأعطال الطارئة خلال سقف زمني لايتجاوز الــ 24 ساعة, مؤكداً توفر المعدات وقطع الغيار كافة في مخازن الوزارة ولا يوجد أي نقص فيها".
وكان وزير الكهرباء قد وجه في وقت سابق بتشغيل شبكة أرضية حديثة في مدينة الصدر كانت معطلة منذ (10) سنوات بسبب مشاكل قانونية, فيما أثنى الأهالي على خطوة الوزير لتوفير الكهرباء بشكل مستقر ومستدام.
أوعز وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، بتشغيل شبكة أرضية حديثة معطلة منذ سنوات في مدينة الكاظمية المقدسة.
وقال بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن جولاته الميدانية المستمرة للوقوف على واقع التجهيز في العاصمة بغداد, زار وزير الكهرباء زياد علي فاضل, مدينة الكاظمية وتفقد سير الأعمال في قطاع الصيانة بالمدينة".
وأضاف البيان، أن "فاضل وقف على إحدى الإشكاليات التي تسببت بتعطيل تشغيل شبكة أرضية حديثة منذ (12) عاماً وتكفي لتجهيز 5 محلات سكنية (407 - 409 - 411 - 413 - 415) بالطاقة الكهربائية المستقرة، ووجه بتشغيل الشبكة بأسرع وقت لتأمين تجهيز مستقر ومستدام للمواطنين خلال الصيف الحالي".
وجدد الوزير- وفقا للبيان- تأكيده على "الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وإنجاز الأعطال الطارئة خلال سقف زمني لايتجاوز الــ 24 ساعة, مؤكداً توفر المعدات وقطع الغيار كافة في مخازن الوزارة ولا يوجد أي نقص فيها".
وكان وزير الكهرباء قد وجه في وقت سابق بتشغيل شبكة أرضية حديثة في مدينة الصدر كانت معطلة منذ (10) سنوات بسبب مشاكل قانونية, فيما أثنى الأهالي على خطوة الوزير لتوفير الكهرباء بشكل مستقر ومستدام.