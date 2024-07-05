وزير الكهرباء يوعز بتشغيل شبكة أرضية حديثة معطلة منذ سنوات في ‏الكاظمية المقدسة

2024-07-05 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأوعز وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، بتشغيل شبكة أرضية حديثة معطلة منذ سنوات في ‏مدينة الكاظمية المقدسة.وقال بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن جولاته الميدانية المستمرة للوقوف على واقع التجهيز في العاصمة بغداد, ‏زار وزير الكهرباء زياد علي فاضل, مدينة الكاظمية وتفقد سير الأعمال ‏في قطاع الصيانة بالمدينة".وأضاف البيان، أن "فاضل وقف على إحدى الإشكاليات التي تسببت بتعطيل تشغيل شبكة أرضية ‏حديثة منذ (12) عاماً وتكفي لتجهيز 5 محلات سكنية (407 - 409 - 411 - ‏‏413 - 415) بالطاقة الكهربائية المستقرة، ووجه بتشغيل الشبكة بأسرع ‏وقت لتأمين تجهيز مستقر ومستدام للمواطنين خلال الصيف الحالي".وجدد الوزير- وفقا للبيان- تأكيده على "الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وإنجاز ‏الأعطال الطارئة خلال سقف زمني لايتجاوز الــ 24 ساعة, مؤكداً توفر ‏المعدات وقطع الغيار كافة في مخازن الوزارة ولا يوجد أي نقص فيها".وكان وزير الكهرباء قد وجه في وقت سابق بتشغيل شبكة أرضية حديثة في مدينة الصدر كانت ‏معطلة منذ (10) سنوات بسبب مشاكل قانونية, فيما أثنى الأهالي على خطوة ‏الوزير لتوفير الكهرباء بشكل مستقر ومستدام.