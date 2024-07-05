وزيرة الاتصالات تعلن تخطي عتبة (الواحد تيرا) في إمرار الاتصالات الدولية عبر العراق

2024-07-05 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الجمعة، تخطي عتبة الواحد تيرا في إمرار الاتصالات الدولية عبر العراق.وقالت الوزيرة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوصول إلى هذا المعدل وبتشغيل ناجح ومستمر في وقت قياسي، هو رسالة نرسلها لكل دول العالم الراغبة في إمرار اتصالاتها عبر العراق".وبينت الوزيرة، أن "العراق يمتلك مسارا آمنا وجاذبا وموثوقا، ويوفر مستوى خدمة مستقرا لاتصالات الترانزيت، من خلال شبكات الألياف الضوئية المملوكة للوزارة، وعلى رأسها شبكة طريق الحضارات".وأشار البيان إلى، أن "الوزارة وبجهود ومتابعة حثيثة من قبل الوزيرة قد نجحت في تفعيل الموقع الجغرافي للعراق، عن طريق إقناع الزبائن العالميين للوصول إلى أوروبا عبر العراق، من خلال منافذه البحرية والبرية مرورا بتركيا، وهي المشاريع التي ستسهم إسهاما فاعلا في تعزيز مكانة العراق في المنطقة وتعظيم إيرادات الدولة".