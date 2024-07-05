2024-07-05 21:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أعلنت قيادة شرطة قضاء رابرين في محافظة السليمانية، اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، عن الإطاحة بشخص انتحل صفة رجل أمن وابتز مواطنا جنسيا.

وقالت في القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قوات الشرطة فتحت تحقيقا في شكوى وردت من مواطن يفيد بتعرضه إلى التهديد والابتزاز من رجل ادعى انتسابه للقوات الأمنية"، مشيرة إلى "صدور أوامر قبض بحق المتهم مجهول الهوية قبل أن تسفر التحقيقات عن التوصل إلى هويته ومن ثم اعتقاله".

وأضافت أن "المتهم اعترف أمام القاضي والشرطة بالتهم الموجهة إليه"، مؤكدة "توقيف المتهم وفق المادة 430 من قانون العقوبات العراقي والتحقيق جار في القضية".

وتنص المادة 430 من قانون العقوبات العراقي على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او بإسناد امور مخدشة بالشرف او افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بأمر او الامتناع عن فعل او مقصودا به ذلك.