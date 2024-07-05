تشغيل شبكة كهرباء أرضية معطلة منذ سنوات في الكاظمية
بغداد اليوم- بغداد
أوعز وزير الكهرباء، زياد فاضل، اليوم الجمعة، (5 تموز 2024)، بتشغيل شبكة أرضية حديثة معطلة منذ سنوات بمدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.
وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم" ان وزير الكهرباء زار "اليوم الجمعة، مدينة الكاظمية وتفقد سير الاعمال في قطاع الصيانة بالمدينة، ووقف على احدى الاشكاليات التي تسببت بتعطيل تشغيل شبكة ارضية حديثة منذ (12) عاماً وتكفي لتجهيز 5 محلات سكنية (407 - 409 - 411 - 413 – 415) بالطاقة الكهربائية المستقرة".
ووجه وزير الكهرباء "بتشغيل الشبكة بأسرع وقت لتأمين تجهيز مستقر ومستدام للمواطنين خلال الصيف الحالي".
وجدد وزير الكهرباء "تأكيده على الإستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وانجاز الأعطال الطارئة خلال سقف زمني لايتجاوز الــ 24 ساعة" مؤكداً "توفر كافة المعدات وقطع الغيار في مخازن الوزارة ولايوجد أي نقص فيها".