تشغيل شبكة كهرباء أرضية معطلة منذ سنوات في الكاظمية

2024-07-05 21:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوعز وزير الكهرباء، زياد فاضل، اليوم الجمعة، (5 تموز 2024)، بتشغيل شبكة أرضية حديثة معطلة منذ سنوات ‏بمدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم" ان وزير الكهرباء زار "اليوم الجمعة، مدينة الكاظمية وتفقد سير الاعمال ‏في قطاع الصيانة بالمدينة، ووقف على احدى الاشكاليات التي تسببت بتعطيل تشغيل شبكة ارضية ‏حديثة منذ (12) عاماً وتكفي لتجهيز 5 محلات سكنية (407 - 409 - 411 - ‏‏413 – 415) بالطاقة الكهربائية المستقرة".

ووجه وزير الكهرباء "بتشغيل الشبكة بأسرع ‏وقت لتأمين تجهيز مستقر ومستدام للمواطنين خلال الصيف الحالي".

وجدد وزير الكهرباء "تأكيده على الإستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وانجاز ‏الأعطال الطارئة خلال سقف زمني لايتجاوز الــ 24 ساعة" مؤكداً "توفر كافة ‏المعدات وقطع الغيار في مخازن الوزارة ولايوجد أي نقص فيها".



