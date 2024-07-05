الايزيديون في مجلس نينوى يدافعون عن "الاعفاء الجماعي": ليس من صلاحيات أحد ايقافها

2024-07-05 21:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- نينوى

أكد عضو مجلس محافظة نينوى عن كوتا الإيزيدين عيدان شيخ كالو، اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، أن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ليس من صلاحيتها إيقاف قرارات مجلس المحافظة.

وقال شيخ كالو في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء جهة تنفيذية فقط، مهمتها مراقبة أداء الحكومات المحلية، وليس من صلاحيتها إيقاف قرارات صادرة من جهة تشريعية متمثلة بمجلس المحافظة".

وأضاف أن "مجلس نينوى ماضي بقرارات إعفاء مسؤولي الوحدات الإدارية في المحافظة، خاصة في مناطق سنجار وتلعفر وسنوي وربيعة بسبب الفشل الكبير للإدارات السابقة الذين كانوا أداة بيد أحزابهم فقط، ولم يهتموا لوضع تلك المناطق".

وخاطبت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، في وقت سابق، مجلس محافظة نينوى، بالتريث بعملية تغيير رؤساء الوحدات الإدارية التي شملت 15 قائممقاما ومديرا لناحية.

وتسبب "الاعفاء والاستبدال الجماعي"، بأزمة سياسية، حيث يتهم الكرد والسنة، تحالف مستقبل نينوى المكون من نواب وتكتلات مقربة من الاطار، باجراء عمليات استبدال "غير قانونية ولادستورية" والانفراد بتغيير وتوزيع المناصب.