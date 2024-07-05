2024-07-05 21:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعكشفت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن حجم الإنتاج الحالي من البنزين وحاجة البلاد الكلية، فيما أكدت وجود خطة لإنتاج 35 مليون لتر في اليوم من البنزين لسد حاجة البلاد.وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد الزوبعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة النفط حققت إنجازات كبيرة في قطاع التصفية خلال العامين المنصرمين"، مبينا، إن "مصفيي كربلاء المقدسة والشمال دخلا حيز العمل إضافة الى الوحدة الرابعة في مصافي الجنوب وكذلك وحدات الأزمرة في مصفى البصرة وفي مصفى الدورة ومصفى الشمال".وأضاف، إنه "تم مؤخرا إدخال وحدة الـ ccr لإنتاج البنزين عالي الأوكتان في مصفى الشمال بطاقة 3 ملايين ونصف مليون لتر يوميا"، مشيرا إلى، أن "البنزين عالي الأوكتان ينتج في جميع المصافي ولكن بدرجات متفاوتة، إلا أن هذه الوحدة تنتج أوكتان 98".وأكد، إن "مصفى كربلاء المقدسة ينتج البنزين بنسبة أوكتان 95 بالمئة"، لافتا إلى، أن "البنزين السوبر والمحسن موجود في جميع المصافي وينتج من خلال وحدات الإنتاج".وتابع، إن "خطط الوزارة مستمرة للوصول الى سد الحاجة الاستهلاكية من خلال إدخال هذه الوحدات إلى العمل"، موضحا، إنه "تم إضافة طاقات تكريرية مقدارها 360000 برميل في اليوم لجميع المصافي، وكذلك وصلنا في موضوع زيت الغاز (الكاز) والنفط الأبيض إلى سد الحاجة الاستهلاكية، ولدينا الآن فائض يتم تصديره، حيث انتقلنا خلال العامين الحالي والماضي من استيراد زيت الغاز إلى تصديره فضلا عن تصدير النفط الأبيض".ولفت إلى، "الحاجة لمشاريع خزنية لاستيعاب الفائض وتطوير قدرات المستودعات لخزن هذه المنتجات"، لافتا إﻟﻰ، أنه "عند استكمال المشاريع المقبلة سنصل إلى سد الحاجة الاستهلاكية من البنزين بغضون الأشهر المقبلة".وبين، "وصلنا إلى إنتاج كلي من البنزين لـ30 مليون لتر يوميا، وحاجة البلد الاستهلاكية الآن هي 30 مليون لتر يوميا، لكن معدلات الإنتاج من الطاقة المتاحة تنخفض نتيجة الصيانات الدورية والطارئة".وذكر، إن "معدلات الإنتاج حاليا تصل إلى 26 مليون لتر، ونطبق خطة نعتزم معها الوصول إلى طاقة متاحة مقدارها 35 مليون لتر في اليوم لسد الحاجة الاستهلاكية".ولفت إلى، "ضرورة رفع معدلات الطاقات المتاحة أكثر من معدلات الاستهلاك لتأمين الاستهلاك بشكل مستقر".