2024-07-05 21:54:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الجمعة، بأن قوة تابعة لفصيل مسلح داهمت منزل ضابط عراقي وسط مدينة البصرة مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " ضابطا عراقيا برتبة ملازم أول داهم منزل احد عناصر الفصيل المسلح بناءً على أوامر قبض وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بتهمة السرقة".

وبين المصدر، ان " قوة تابعة للفصيل ردت على عملية مداهمة منزل أحد أنصارها بمداهمة منزل الضابط لغرض اعتقاله، لكنها فشلت بسبب عدم تواجده في المنزل".