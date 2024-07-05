سحب سلف "دون علم الموظفين".. تربية ميسان تتوعد مصرف الرافدين

2024-07-05 22:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه مدير عام التربية في محافظة ميسان، جواد كاظم سلطان، إنذاراً إلى مصرف الرافدين بسبب حالات سحب سلفة من دون علم ملاكاتها.

وهدد مدير تربية ميسان في كتاب الى المصرف، تلقته "بغداد اليوم"، بإلغاء العقد ورفع دعوى قضائية ضد المصرف بسبب حالات سحب سلفة من دون علم الموظفين والمعلمين والمدرسين من خلال قرصنة البيانات والمعلومات الكترونياً".

ويرجح مراقبون ان يكون الموظفون قد وقعوا ضحية نصب واحتيال من قبل اصحاب مكاتب دون علمهم، الا ان هذا قد لايعفي المصرف من ضعف الاجراءات والمعايير المشددة لحماية بيانات الموطنين وكذلك تشديد الاجراءات قبل اطلاق السلف الا بحضور الشخص المعني.



