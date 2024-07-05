إسبانيا تخطف فوزا قاتلا من ألمانيا وتصل المربع الذهبي

2024-07-05 22:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأطاحت إسبانيا بصاحبة الأرض ألمانيا من ربع نهائي يورو 2024، بعد التغلب عليها بنتيجة (2-1) بعد اللجوء للأوقات الإضافية، مساء اليوم الجمعة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب إم إتش بي أرينا.وسجل ثنائية إسبانيا داني أولمو في الدقيقة (51) وميكيل ميرينو في الدقيقة (119)، بينما سجل هدف ألمانيا الوحيد فلوريان فيرتز في الدقيقة (89).وتنتظر إسبانيا في نصف النهائي الفائز من مباراة البرتغال وفرنسا، والتي تقام في وقت لاحق اليوم.