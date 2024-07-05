"يد العراق" تخسر أمام نظيرتها البحرينية في بطولة "زون الشام والخليج"

2024-07-05 22:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق المنتخب البحريني الفوز على نظيره العراقي مساء اليوم بنتيجة 35- 18 هدفاً في ثاني مواجهات الفريقين ضمن منافسات البطولة العربية الأولى "زون الشام والخليج" لكرة اليد، الجارية احداثها في محافظة النجف.

وفي مباراة ثانية جرت ضمن المنافسات ذاتها فاز المنتخب السعودي على نظيره السوري بنتيجة 37-22 هدفاً.

وتقام المباريات في قاعة السلام التابعة لمديرية الشباب والرياضة في محافظة النجف، بمشاركة منتخبات العراق، والسعودية، والبحرين، والأردن، وسوريا.

وكان منتخب أشبال العراق لكرة اليد حقق الفوز الثلاثاء الماضي، بمباراته الاولى على الاردن بنتيجة 40-2 في اولى مبارياته ضمن منافسات البطولة العربية الأولى "زون الشام والخليج".