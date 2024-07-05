شؤون المخدرات في الديوانية تفكك شبكة للتجارة والترويج

2024-07-05 22:54:02 - المصدر: واع

الديوانية -واع- صفات العزاويفككت مديرية شؤون المخدرات في محافظة الديوانية، شبكة للتجارة والترويج وضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية بحوزة عناصرها.وقال قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بهدف الحد من ظاهرة تعاطي وتجارة المواد المخدرة الدخيلة على المجتمع العراقي تمكنت قوة من مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من تفكيك شبكة لتجارة المخدرات وترويجها داخل المحافظة والقبض على افرداها الذين بلغ عددهم 10".وأضاف، أنه "تم ضبط الشبكة بعد كمية من مادة الكريستال فضلا عن أدوات تستخدم للتعاطي ورمانة يدوية وبندقية كلاشنكوف ومسدس، وتم توقيف عناصرها من قبل قاضي التحقيق وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات، تمهيدا لإحالتهم الى القضاء العراقي".