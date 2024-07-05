2024-07-05 23:00:08 - المصدر: منصة إيشان

كشفت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن حجم الإنتاج الحالي من البنزين وحاجة البلاد الكلية، فيما أكدت وجود خطة لإنتاج 35 مليون لتر في اليوم من البنزين لسد حاجة البلاد. وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد الزوبعي في تصريح صحفي، لوكالة الأنباء العراقية إن “وزارة النفط حققت إنجازات كبيرة في قطاع التصفية خلال العامين المنصرمين”، مبينا، […]

ظهرت المقالة ماذا عن المحسّن؟.. النفط: لدينا خطّة لإنتاج 35 مليون لتر من البنزين يومياً أولاً على ايشان.