2024-07-05 23:48:07 - المصدر: منصة إيشان

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، وعدد من المنصات الإخبارية في محافظة نينوى، طلباً غريباً من أحد سكنة مدينة الموصل، وموجهاً إلى الرئاسات الثلاث حيث دعاهم إلى التفاعل مع فتحه باب الترشح إلى منصب ملك العراق. وفي طلبه الذي وجهه إلى رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان، يشير المواطن الموصلي محمد يونس الطائي، وهو أحد سكنة مناطق أيسر مدينة […]

ظهرت المقالة وجّه رسالة للرئاسات الثلاث.. موصلي يفتح باب الترشح لمنصب ملك العراق أولاً على ايشان.