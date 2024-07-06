بحضور سياسي وشعبي.. إحياء الذكرى الـ 104 لثورة العشرين في مبنى خان ضاري

2024-07-06 00:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أحيت الأوساط الشعبية والسياسة، اليوم الجمعة (5 تموز 2024)، الذكرى الـ 104 لثورة العشرين في مبنى خان ضاري غربي بغداد.

وقال مراسلنا إن، رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي وممثل رئيس الوزراء المستشار السياسي فادي الشمّري وعدد من الشخصيات الحكومية والسياسية والشعبية، حضرت الى الاحتفالية التي اقيمت بمناسبة الذكرى الـ 104 لثورة العشرين في مبنى خان ضاري بقضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد.