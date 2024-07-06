فريق بوب الشام يتوج بلقب بطولة بغداد الاولى للفرق الشعبية

2024-07-06 00:48:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتوج فريق بوب الشام بالمركز الاول لبطولة بغداد للفرق الشعبية بكرة القدم التي نظمها فريق التواصل الحكومي في العاصمة.وقال نائب رئيس فريق التواصل الحكومي عدنان العربي في حديث لوكالة الانباء العراقية (واع)، انه "برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمصرف التجاري العراقي انطلقت بطولة بغداد الاولى للفرق الشعبية بمشاركة 88 فريقا والتي قسمت الى ثلاثة اقسام (الرصافة والكرخ ومدينة الصدر)، وكل ناحية اجرت منافساتها على حدة ومن ثم تاهلوا اربع فرق الى الدور النهائي من بطولة بغداد التي استمرت 30 يوما".وأضاف، ان "البطولة جرت منافساتها في مناطق مختلفة من بغداد "، مبينا ان "الفرق الاربع التي تاهلت هي المعامل وبوب الشام والمعالف بالاضافة الى فريق مدينة الصدر ".وتابع: ان "اليوم كانت المباراة الاختتامية للبطولة بحضور اعضاء مجلس محافظة بغداد، بالاضافة الى ممثل عن وزير الشباب والرياضة وباشراف مباشر من قبل فريق التواصل الحكومي رئيس اللجنة المشرفة على البطولة عضو فريق التواصل الحكومي علي مؤيد محمد "، لافتا الى ان البطولة كانت ذات طابع جماهيري كبير ".وأكد انه "توج فريق بوب الشام الذي حصد المركز الاول وجاء في المركز الثاني مدينة الصدر وحل في المركز الثالث فريق المعالف".