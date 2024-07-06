النيران تشتعل بموقعين ببغداد والدفاع المدني يخلي السكان

2024-07-06 01:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بنشوب حريقين متزامنين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحريق الأول وقع في منطقة السيدية، عندما التهمت النيران مخزناً للمواد المنزلية، وفرق الدفاع المدني تكافح لاحتوائه.

وفي الحادث الثاني، قال المصدر إن النيران اشتعلت في مزروعات ضمن منطقة المعالف، لتمتد صوب عدد من منازل التجاوز.

وأضاف أن الحريق أتى على عدد من المنازل، ما دفع فرق الدفاع المدني لإخلاء الساكنين، والعمل على احتوائه.