2024-07-06 02:18:06 - المصدر: منصة إيشان

قالت مصادر إيرانية مطلعة إن المرشح الإصلاحي في الانتخابات الإيرانية مسعود بزشكيان يتصدر نتائج الفرز الأولية. وأكدت المصادر أن نسبة المشاركة في الانتخابات اقتربت من 50% وتخطت نسبة المشاركة في انتخابات 2021 الرئاسية. وبدأ صباح أمس الجمعة التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية لحسم مصير كرسي الرئاسة بين كل من الإصلاحي مسعود بزشكيان […]

ظهرت المقالة إعلام إيراني: فريق حماية رئيس الجمهورية يستعد لتنفيذ مهامه مع الإصلاحي مسعود بزشكيان أولاً على ايشان.