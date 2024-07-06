المدير الرياضي الجديد لليفربول يعلق على عقد صلاح

2024-07-06 08:30:02 - المصدر: واع

متابعة -واع

كشف المدير الرياضي الجديد لنادي ليفربول الانكليزي لكرة القدم، ريتشارد هيوز، عن مصير نجوم الفريق، ومن بينهم المصري محمد صلاح، مع تعيين المدرب الهولندي آرني سلوت خلفا للألماني كلوب.

وقال ريتشارد هيوز في مؤتمر صحفي، عن مصير عقود الثلاثي محمد صلاح والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، والظهير الإنكليزي ترنت ألكسندر-أرنولد: "هذا أمر خاص وسري بين إدارة النادي واللاعبين".

وأوضح المدير الرياضي "للريدز"، قائلا: "يبقى الأمر الأكثر أهمية هو الالتزام والارتباط التام تجاه النادي ومشروعه، ولدينا قناعة تامة بأن هذا هو الحال بالنسبة للثلاثي".

من جانبه، علق المدرب الجديد آرني سلوت في نفس المؤتمر، قائلاً: "بشكل عام أي نجم كبير يريد الفوز بالألقاب".

وأشار المدرب الهولندي: "كل اللاعبين يجب أن تكون لديهم رغبة قوية في تحقيق الانتصارات".

وينتهي عقد محمد صلاح وفان دايك مع ليفربول بنهاية الموسم الجديد (2024-2025)، مع أنباء تتردد كثيرا بشأن اهتمام أندية سعودية بالتعاقد معهما.

ويلعب النجم المصري وفان دايك في صفوف ليفربول منذ 7 أعوام، بينما يعد أرنولد من ناشئي النادي الإنكليزي.

المصدر: روسيا اليوم