الأمم المتحدة: أسعار الغذاء العالمية استقرت في حزيران

2024-07-06 09:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

ظهرت بيانات أن مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية استقر في حزيران لأن انخفاضا في أسعار الحبوب أبطل تأثير الزيادات في مؤشرات الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان.

وبلغ متوسط مؤشر الأسعار لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا 120.6 نقطة في حزيران، دون تغيير عن أيار، وعُدلت قراءة أيار بعد أن كانت في البداية 120.4.

وقبل حزيران، كان مؤشر المنظمة قد ارتفع في ثلاثة أشهر متتالية بعد أن سجل في شباط أدنى مستوى في ثلاث سنوات مع تراجع أسعار المواد الغذائية من ذروة غير مسبوقة سجلتها في آذار 2022، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، وهما من أهم الدول المصدرة للمحاصيل.

وانخفضت قراءة حزيران 2.5% عن مستواها قبل عام، وهي أقل 24.8 من أعلى مستوى في 2022.

وفي تقرير منفصل، رفعت المنظمة توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في 2024 بنحو 7.9 ملايين طن (أي بزيادة 0.3%)، لتصل إلى 2.854 مليار طن، بزيادة طفيفة عن مستويات 2023، ليسجل أعلى مستوى للتوقعات على الإطلاق.

المصدر: العربية