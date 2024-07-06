لجنة نيابية تعلن الشروع بتأسيس أول مجلس لإدارة المياه.. ما عمله؟

2024-07-06 09:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر الجبوري، اليوم السبت، عن الشروع بتأسيس أول مجلس لإدارة المياه في العراق. وقال الجبوري، إن المياه لا تزال في صدارة أولويات لجنة الزراعة والمياه النيابية نظرا للتحديات التي طرأت في السنوات الأخيرة مع الاحتباس الحراري وانحسار معدلات تدفق المياه من الأنهر المشتركة مع دول الجوار بنسب عالية جدا وتحولها الى ورقة ضغط لتحقيق فوائد اقتصادية لبعض الدول. وأضاف ان لجنته طالبت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في لقاءات متكررة بالشروع بتأسيس مجلس أعلى لإدارة المياه في العراق تقع عليه المسؤولية في إدارة ملف استراتيجي مع الصلاحيات، مشيراً الى أنه تم بالفعل الشروع رسميا بهذا التأسيس قبل أيام من خلال تحديد الهيكلية الإدارية والغطاء القانوني وسيتم الإعلان عنه قريبا. وأشار الجبوري الى ان توحيد إدارة ملف المياه بكل تحدياتها وأن تكون على عاتق مجلس يضم خبراء ومختصين سيضمن حلولًا موضوعية ويعطي إشارات تنبيه مبكرة ويرسم خارطة طريق لكيفية استغلال المياه الموجودة في السدود بطرق مثلى مع تقديم الاقتراحات عن كيفية زيادة الخزين المائي والاستفادة قدر الإمكان من الامطار والسيول. ويعاني العراق من قلة الاطلاقات المائية من دول المنبع منذ سنوات، الامر الذي انعكس على انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات، في وقت تواصل فيه الحكومة الحالية العمل على حل الازمة عبر الطرق الدبلوماسية يقابلها إطلاق خطة لترشيد استخدام المياه لاسيما فيما يتعلق باتباع طريق الرأي الحديثة في سقي الأراضي الزراعية.