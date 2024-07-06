2024-07-06 09:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت وزارة النفط، عن حجم الإنتاج الحالي من البنزين وحاجة البلاد الكلية، فيما أكدت وجود خطة لإنتاج 35 مليون لتر في اليوم من البنزين لسد حاجة البلاد. وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد الزوبعي إن وزارة النفط حققت إنجازات كبيرة في قطاع التصفية خلال العامين المنصرمين، مبينا، إن مصفيي كربلاء المقدسة والشمال دخلا حيز العمل إضافة الى الوحدة الرابعة في مصافي الجنوب وكذلك وحدات الأزمرة في مصفى البصرة وفي مصفى الدورة ومصفى الشمال. وأضاف، إنه تم مؤخرا إدخال وحدة الـ ccr لإنتاج البنزين عالي الأوكتان في مصفى الشمال بطاقة 3 ملايين ونصف مليون لتر يوميا، مشيرا إلى، أن البنزين عالي الأوكتان ينتج في جميع المصافي ولكن بدرجات متفاوتة، إلا أن هذه الوحدة تنتج أوكتان 98. وأكد، إن مصفى كربلاء المقدسة ينتج البنزين بنسبة أوكتان 95 بالمئة، لافتا إلى، أن البنزين السوبر والمحسن موجود في جميع المصافي وينتج من خلال وحدات الإنتاج.