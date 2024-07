2024-07-06 09:48:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

#الحمل ♈عندك وضع في المنزل يتطلب منك الهدوء والتفكير لحل الأمور العائلية والعقارية. قد تسبب لك بعض الأمور ازعاجًا من المقربين، لذا من الأفضل أن تدعم عائلتك وتكون حذرًا في الأمور العقارية وتجنب المخاطرة. اهتم بصحتك وصحة أهلك ورتب أمورك بهدوء.عاطفيًا: لا تدع المشاكل العائلية تؤثر على حبك، حاول تخفيف...

