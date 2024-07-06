كومان: لا أخشى جماهير تركيا

2024-07-06 09:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقال مدرب المنتخب الهولندي، رونالد كومان، إنه لا يشعر بالقلق من الهيمنة المتوقعة لجماهير المنتخب التركي عندما يلتقيان اليوم السبت في دور الثمانية ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024" على الملعب الأولمبي ببرلين.وقال كومان، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نعلم ما ينتظرنا، أعتقد أنه سيكون من الرائع اللعب في مثل هذه الأجواء. يجب أن نحتفظ بالكرة لكي يهدؤوا".ومن الممكن أن يشعر المنتخب التركي أنه يلعب على أرضه نظرا لوجود 200 ألف شخص من جذور تركية يعيشون في ألمانيا.ويتوقع كومان منافساً متحمساً، ولكنه لا يرى مشكلة، خصوصا أن الجماهير التركية تتمتع بروح رياضية عالية مثل الجماهير الرومانية.وتغلب المنتخب الهولندي على نظيره الروماني 3-0 في دور الـ16 مقدماً أفضل أداء له في البطولة حتى الآن.المصدر: كورة