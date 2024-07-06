2024-07-06 09:48:06 - المصدر: منصة إيشان

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بفوز المرشح المعتدل الإصلاحي مسعود بزشكيان، في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية. فقد فاز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، السبت، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية أمام المرشح المحافظ سعيد جليلي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية. وأحصى مسؤولو الانتخابات حتى الآن أكثر من 30 مليون صوت، حصل […]

ظهرت المقالة الإصلاحي مسعود بزشكيان يفوز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية أولاً على ايشان.