مسبح يبتلع شابا وانتحار آخر في بغداد

2024-07-06 09:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن شابًا يبلغ من العمر 23 عامًا، قد غرق أثناء ممارسته السباحة في مسبح المهندسين بشارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد.

وبين المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحادثة وقعت في وقتٍ متأخرٍ من مساء أمس، مؤكدا أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة وأسباب غرق الشاب.

وفي حادثة أخرى، ذكر المصدر الأمني، أن شاب يبلغ من العمر 29 عامًا، أقدم على الانتحار بأسلوب الشنق داخل منزله في منطقة الحميدية شرق العاصمة.

وبين المصدر، أنه تم العثور على جثة الشاب من قبل أحد أفراد أسرته، الذي بادر بإبلاغ السلطات الأمنية، وقد توجهت الشرطة إلى مكان الحادثة، وتم فتح تحقيق فوري لمعرفة دوافع الانتحار والظروف المحيطة به.